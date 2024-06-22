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Сегодня, 07:34

Виталий Калешин: «Не согласен с Мостовым, без обучения тренеру невозможно показать результат»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин поделился мнением о необходимости получения лицензии для успешной работы тренером.

«Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я всё знаю». Нет, это не так. Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: Семак, Игнашевич, Березуцкие. Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно», — приводит Metaratings слова Калешина.

Александр Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. В мае 2023 года экс-футболист «Спартака» и «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. До начала учёбы Мостовой называл тренерскую лицензию «бумажкой».

Источник: Metaratings
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