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Сегодня, 05:47

Виталий Калешин: «В «Рубине» я был единственным, кто спорил с Бердыевым»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Рубина» Виталий Калешин рассказал, как спорил с экс-главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым.

«Я не спорил, если был виноват, не говорил, чтобы себя выгородить. В таких случаях я всегда молчал. Но если какая-то ситуация не касалась меня и того, что я ошибся, то отвечал, и была полемика.
Ни разу не было такого, чтобы я высказал своё мнение, а меня потом вызвали или я больше не играл. Может, потому что я приводил доводы, которые тренер воспринимал, и в этом споре рождалась истина. Но нужно признать, что я единственный, кто с ним спорил», — приводит Metaratings слова Калешина.

Калешин выступал за «Рубин» с 2009 по 2013 год. Вместе с командой он дважды выигрывал Суперкубок России и по одному разу — чемпионат и Кубок страны.

Источник: Metaratings
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