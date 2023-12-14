Виталий Калешин считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» в этом году показывает качественную игру, прагматичную, что раньше было не свойственно. Они правильно делают, победителей не судят. Первое место – закономерно. Конечно, предпочтение в борьбе за чемпионство отдается «Зениту». Клуб пять лет подряд выигрывал с явным преимуществом, бюджет тоже большой, в трансферах команда не ограничена. У них есть большой опыт чемпионств, это немаловажный фактор, все это делает их фаворитами», – цитирует Калешина Metaratings.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от быков отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).