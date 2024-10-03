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Сегодня, 10:16

Калешин: «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты на чемпионство»

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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин ответил на вопрос об основных претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

— «Краснодар» после победы над «Зенитом» — один из основных претендентов на чемпионство в этом сезоне?

— Я думаю, что «Краснодар» и «Зенит». «Локомотив» здорово выглядит, но согласен с высказываниями многих бывших футболистов: очень много молодых ребят. Соответственно, вероятность спада и нестабильности возрастает. И все-таки я думаю, что «Локомотив», конечно, будет в гонке, но основные претенденты — это «Краснодар» и «Зенит». Сбалансированные составы, не первый год играют, мало молодежи, — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

«Краснодар» и «Локомотив» набрали по 24 очка, однако «быки» благодаря победе в очной встрече опережают железнодорожников и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России после десяти туров.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Калешин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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