Виталий Мешков назначен главным арбитром на матч «Зенит» — «Спартак»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» назначен Виталий Мешков. ВАР — Сергей Иванов. Игра пройдет в субботу, 24 июня. Начало — в 17.30 по московскому времени.

23 августа (пятница)

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА — «Акрон»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Владимир Казьменко.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.

Перед 6-м туром «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» (12 очков) идет вторым, опережая «Локомотив», занимающий третье место, по дополнительным показателям.

Места в зоне вылета занимают «Ахмат» (3) и «Факел» (1).