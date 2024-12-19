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Сегодня, 03:09

Милонов: «Комличенко вырос в поддельных трениках и ходил в левых кроссовках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на слова нападающего «Ростова» Николая Комличенко о ценах на помидоры и яйца в магазинах.

«Яйца есть и дороже, и помидоры видел в Петербурге в прошлом году за 1900. Даже у себя в канале выложил эту удивительную цену. Но раз их продают, значит, кто-то покупает. А вообще отличительная черта типичного потребителя таких продуктов — деньги появились, а какое-то сознание не появилось. Когда человек резко стал обладать средствами, он начинает тратить их совершенно по-глупому, бестолковым образом — как покупать помидоры за 1000 рублей, чтобы показать всем, что он может. Комличенко мог купить и дороже — ну, любит такие, его право, но он же об этом сказал. Посетовал с одной стороны, а с другой понтанулся. Дешевый понторез. Думаю, он вырос в поддельных трениках и ходил в левых кроссовках. Не потому, что денег не было, а потому, что хотелось ходить в «Louis Vuiton», а на него не хватало. Поэтому ходил в левом вместо того, чтобы ходить в менее пафосном. Не ходи в «Louis Vuitton», лучше ходи в нормальных трениках отечественных», — цитирует «РБ Спорт» Милонова.

В этом сезоне Комличенко сыграл 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Нападающий &laquo;Ростова&raquo; Николай Комличенко. Форвард «Ростова» Комличенко: «Меня шокируют цены на продукты»
Николай Комличенко
Футбол
ФК Ростов
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