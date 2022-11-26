Мутко о Fan ID: «Почему на футбол мы должны идти с каким-то документом?»

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал введение Fan ID на стадионах.

— Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?

— Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно. Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр — не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны — в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. В 2023 году она должна быть запущена на других аренах лиги.