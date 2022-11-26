Мутко о Fan ID: «Почему на футбол мы должны идти с каким-то документом?»

26 ноября, 15:00
Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал введение Fan ID на стадионах.
— Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?
— Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно. Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр — не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?
С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны — в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. В 2023 году она должна быть запущена на других аренах лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования