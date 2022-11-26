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26 ноября, 15:00

Мутко о Fan ID: «Почему на футбол мы должны идти с каким-то документом?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Виталий Мутко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал введение Fan ID на стадионах.

— Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?

— Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно. Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр — не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?

Виталий Мутко и&nbsp;Йозеф Блаттер. «Блаттер говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». Интервью Мутко — о ЧМ-2022, отстранении России, Федуне и Fan ID

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны — в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. В 2023 году она должна быть запущена на других аренах лиги.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Виталий Мутко
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