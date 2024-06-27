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Сегодня, 04:24

Шитов: «В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов прокомментировал переход на правах аренды в «Торпедо».

«Вариант с «Торпедо» возник сразу же, как закончилась аренда в «Тюмени». Долго не раздумывал. В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть. В «Торпедо» будет больше шансов зацепиться за основной состав и показывать свою игру. Общался с Никитой Баженовым, и мы сразу пришли к мнению, что лучше сразу уехать в еще одну аренду. Все-таки «Торпедо» более именитый клуб, чем «Тюмень». Решили с Баженовым, что это шаг вперед для меня. Не ухожу окончательно, потому что есть цель — заиграть в «Спартаке», — цитирует Sport24 Шитова.

В прошлом сезоне 21-летний Шитов играл в «Тюмени» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи в 32 матчах Первой лиги.

Источник: https://sport24.ru/football/news-659883-shitov-v-spartake-malo-variantov-chtoby-igrat-v-torpedo-budet-bolshe-shansov-zatsepitsya-za-osnovnoy-sostav
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