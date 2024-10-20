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Тормена: «Такие матчи, как со «Спартаком», и делают разницу на дистанции сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Это был действительно хороший матч. Всегда приятно выиграть на выезде у «Спартака». Сейчас мы очень довольны результатом, потому что для нас эта победа была очень важна с точки зрения турнирного положения в чемпионате. Такие встречи и делают разницу на дистанции сезона», — цитирует Legalbet Тормена.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Витор Тормена

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