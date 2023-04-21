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Владельцы «Спартака» вложили в клуб более 6 миллиардов рублей в 2022 году

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По информации «РБ Спорт», владельцы московского «Спартака» вложили в клуб в 2022 году 6,2 миллиарда рублей, указано в финансовой отчетности красно-белых. Данный показатель стал самым высоким как минимум с 2010 года. В 2021-м Федун вложил в клуб 529,8 миллиона рублей.

В сентябре прошлого года «СЭ» сообщил, что Леонид Федун и Вагит Алекперов передали клубу более 6 миллиардов рублей. Отмечалось, что в договор о продаже акций включен пункт, согласно которому клуб оставляет сумму за собой, но имеет право тратить ее только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и другие нужды первой команды.

Также в прошедшем году клуб взял кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, «Спартак» в 2022 году потратил 4,4 миллиарда рублей на приобретение долевых ценных бумаг и предоставление займов третьим лицам.

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака». До этого совладельцами «Спартака» являлись Алекперов и Федун.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladel-tsy-vlozhili-v-spartak-za-god-bolee-6-mlrd-rublej/
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