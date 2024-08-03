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Сегодня, 17:36

Владелец «Акрона»: «Хотим увеличить посещаемость до 15-20 тысяч»

Константин Белов
Корреспондент
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Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал поражение команды в матче 3-от тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Чуть-чуть не хватило сыгранности, скорости, точности. «Динамо» — сильный и серьезны соперник. Надеюсь, что в следующих турах мы покажем, на что мы способны. Сегодня было 6,5 тысяч болельщиков, но хотим увеличить посещаемость до 15-20 тысяч», — сказал Морозов.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. У «Акрона» после трех туров — три очка.

10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ. «Акрон» в этот же день встретится с «Оренбургом».

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