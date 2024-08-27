Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Морозов о том, как «Акрону» обойти «Крылья Советов» по популярности: «Нужно подольше пожить»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о том, как команда может обойти «Крылья Советов» по популярности.

«Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить. Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» — любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится. Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков — жителей города, которые будут болеть за нас», — цитирует Морозова Sport24.

На данный момент «Акрон» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» 6 баллов и 9-я позиция. Команды в этом сезоне играют на одной арене в Самаре.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
1
Обсудить
Читайте также
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Алдонин считает, что для борьбы за тройку ЦСКА надо прибавлять в атаке
Радимов считает, что «Локомотиву» будет сложно удержаться наверху турнирной таблице РПЛ
«Динамо» подало протест на эпизод с неназначенным в ворота «Краснодара» пенальти
Российские арбитры последовательны в ошибках. Клубы не понимают, почему их так судят
Наумов: «Боюсь, «Локо» не станет даже вторым»
«Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров отреагировал на реакцию болельщиков на Смолова

Спортивный директор «Оренбурга»: «Хотел бы принести искренние извинения арбитрам»