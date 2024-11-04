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Сегодня, 04:15

Владелец «Акрона» Морозов: «Победа команды важнее рекорда Дзюбы»

Сергей Разин
корреспондент
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Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал гол форварда Артема Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Конечно, победа команды важнее рекорда Дзюбы. Артем играет на результат, забивает, отдает. Мы рады этому приобретению. Артем — молодец! Что плохого будет в том, если Дзюба установит рекорд в футболке «Акрона»? Это будет здорово! «Акрон» показал, кто сейчас главнее в Самарской области? Я бы так не сказал, мне показалось, мы просто больше хотели и были больше мотивированы. Были подогревы, ролики перед игрой, это заряжало команду», — приводит слова Морозова Metaratings.ru

36-летний россиянин забил 231-й гол в карьере и сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров России до двух мячей.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
ФК Акрон

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