Владелец «Акрона» Морозов: «Хочется, чтобы все страсти вокруг «Крыльев Советов» улеглись»

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о сложной ситуации вокруг «Крыльев Советов».

«У нас большой бизнес в регионе, и, безусловно, с Вячеславом Андреевичем мы знакомы, общаемся по рабочим вопросам. Я, как владелец частого клуба, заинтересован в том, чтобы в Самарской области было два клуба. По сути, только в Москве пять клубов, а другие регионы имеют по одной команде.

Самарская область в этом плане уникальна, и мне симпатичны региональные дерби, симпатична наша внутренняя конкуренция, симпатичны какие-то игры, противостояния и инфоповоды.

У меня нет никакой ревности к «Крыльям Советов», я абсолютно спокойно отношусь к этому клубу, ратую за то, чтобы у них все было в порядке, чтобы страсти, связанные с последними событиями, улеглись, чтобы появились нормальный бюджет, нормальная стратегия, нормальная селекция. Когда есть конкурент, это всегда тебя мобилизует рабоать больше и лучше и не расслабляться», — сказал Морозов Odds.ru.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время заседания комиссии госсовета РФ по развитию физической культуры и спорта заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».