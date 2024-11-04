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Сегодня, 01:09

Владелец «Акрона» Морозов: «Планируем построить стадион на 14 тысяч зрителей»

Сергей Разин
корреспондент
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Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о строительстве нового стадиона для команды.

«Пока обсуждать нечего. Безусловно, как только мы будем готовы, возможно, в ближайшее время что-то анонсируем. Мы хотим строить, но пока есть нюансы. Стадион планируется на 14 тысяч зрителей. Наша идея — полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый на его месте», — приводит слова Морозова Metaratings.ru

«Акрон» после выхода в РПЛ проводит домашние матчи в Самаре на стадионе «Крыльев Советов». Тольяттинская команда с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings
ФК Акрон

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