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Сегодня, 12:42

Абрамов: «Пока «Спартак» не купит нападающего за 40 миллионов, он никогда не станет чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Владимир Абрамов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Игнатов давно играет за «Спартак». Его Абаскаль часто ставил. Он доказывал, что он прекрасный футболист, все это видели. Сейчас такие обстоятельства, что некому играть в центре нападения. Никто толком забить не может. Слишкович начал привлекать Мишу, возможно, чуть больше, чем Абаскаль. Может ли он стать лидером «Спартака»? В нем нет фантастической скорости и мощного удара. Но я ему всегда ставлю твердую четверку, а иногда и с плюсом. Но пока «Спартак» не купит нападающего за 40 миллионов, он никогда не станет чемпионом. Красно-белые будут играть хорошо, я с удовольствием буду смотреть матчи, но они так и будут на 4-6-м месте», — приводит слова Абрамова Legalbet.

24-летний Игнатов в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Источник: Legalbet
Михаил Игнатов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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