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Быстров — о матче ЦСКА — «Локомотив»: «Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил матч между ЦСКА и «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

— Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота. Футбольный бог всегда награждает команду, которая блюет на поле, которая старается, отдает все силы. Посмотри, финальный свисток — половина игроков «Локомотива» попадала. Они отдали все, что могли отдать, — благодаря этому и забили. Не было момента, когда кто-то, как Дуарте, мог встать: «Сами бегите, я подустал». Вот приходишь в раздевалку или на базу, смотришь на него и думаешь: «Блин, что с тобой?» Честно, хочется взять что-нибудь и сказать: «Если еще раз так сделаешь...» А если это матч Лиги чемпионов?

— Ничья с «Локомотивом» — тренерская неудача Федотова?

— Не только тренерская — и команда не среагировала. Армейцы изначально играли в большинстве, почему они не продолжили давить дома? 1:0, понятное дело, хорошо, но 2:0 — лучше. Тем более против такого «Локомотива» можно было доминировать, соперник вдесятером, устал. Ну, сами поплатились за свои ошибки.

— В чем проблема ЦСКА? Если команда не займет второе место — это провал. Можешь вычленить какую-то главную проблему?

— Не могу. Мне ЦСКА нравится на протяжении последних матчей. Игроки выполняют все установки. Как я вижу, тренер доволен. Но в дерби не хватило второго гола, — сказал Быстров.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ (45 очков), «Локомотив» — десятый (29 очков).

Александр Соболев. «Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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