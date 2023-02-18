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Сегодня, 16:12

Владимир Быстров: «Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил вероятность перехода полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве».

На этих позициях у сине-бело-голубых намного круче игроки.

Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», — написал Быстров в Telegram-канале.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Владимир Быстров
Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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