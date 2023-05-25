Быстров: «Бороться за пятерку «Локомотив» сможет, а за тройку — вопрос»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем «Локомотива».

«Локомотив» с задачей и без нее — это две разные команды. Когда РЖД поставит задачу бороться за чемпионство, а клуб будет идти пятым, то это будет другой разговор. Сейчас об этом говорить бессмысленно. Соперники просматривают «Локомотив», люди готовятся к матчам против них. Другое дело, когда у тебя нет никаких задач. Сможет ли клуб бороться за топ-5? Попадание в пятерку или в тройку — это разные вещи. Бороться за пятерку «Локомотив» сможет, а за тройку — вопрос», — сказал Быстров «СЭ».

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.