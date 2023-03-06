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Судейство

6 марта, 23:10

Быстров о судейских скандалах в 18-м туре РПЛ: «Если бы Иванова защитили в Кубке России, то в этом туре судили бы нормально»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Быстров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал судейские скандалы в матчах 18-го тура РПЛ.

«Почему в этом туре случились такие ситуации? Потому что на глазах у всех арбитров, которые судили тур, произошел кубковый беспредел, гогда ЭСК в составе 6-7 человек вынес вердикт, что судья не прав в одном эпизоде. Они должны были посмотреть момент с другой стороны. Может, они не смотрели матч? Взяли и выдернули один эпизод, увидели борьбу. Я ничего не увидел. Для меня это игровой момент. Этого быть не должно.
Если бы Иванова защитили в Кубке России, то в этом туре судили бы нормально. А так они посмотрели, что чудака убрали, думают: «Зачем я буду перестраховываться? Лучше лишний раз свистну». На бровке вообще чудак забыл, что такое поднимать флажок. Он просто бегает уже машинально, пока в ухо не скажут, что офсайд. Их так просят действовать, как понимаю. Это можно стерпеть. Нельзя, чтобы один судья в аналогичном эпизоде назначал пенальти, а второй продолжал игру. Всегда будут судейские споры», — сказал Быстров «СЭ».

После ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибочно засчитал гол в ворота железнодорожников. В результате, Иванов не получил назначение на одну из игр 18-го тура РПЛ.

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
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