Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Владимир Быстров об игре «Динамо»: «Может, взять Шварца помощником Йокановича?»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» оценил шансы главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича доработать до конца сезона в клубе.

— «Динамо» обыграло «Нижний Новгород». И включилось только после гола Глушакова.

— Слушай, ну если без вратаря играть концовку матча, то ничего удивительного. «Нижний» — молодцы: старались, терпели. Но как такие голы пропускает вратарь? Обидно. Тяжело обороняться, не терять концентрацию, а потом бах — простой удар и гол. Зачем бегали 80 минут? Но это футбол, тем он и интересен, что тренер должен угадать и с вратарем, и с остальными.

— Даже «Спартак» с «Торпедо» в меньшинстве начал ошибаться.

— «Спартак» на второй тайм вышел заниматься фигней. Катание мяча на своей половине поля... Перейди на половину «Торпедо» и вози их! И вопросов никаких не будет. А они стоят на своей половине поля. Эти пасы под пять касаний... Не играет так уже никто в футбол! Медленно все. Чуть не поплатились за это. А потом бы говорили, что судья виноват. Сами были бы виноваты.

— Так почему «Динамо» так поздно включились?

— Сработали замены. Те, кто вышел в основном составе, не могли ничего создать. А запасные сделали игру. Конечно, Фомин должен приносить результат. Он один из основополагающих футболистов, на нем строится игра. При Йокановиче, мне кажется, затормозился прогресс молодых футболистов. Так выглядит это все. Может, просто забили сами на футбол?

— Доработает Йоканович до конца сезона?

— Даже эта победа меня не впечатлила. Больше доверия не стало. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Если есть какие-то тренеры [на примете], нужно выходить из этого. Шварца уволили [из «Герты"] - может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше — факт. Он будет там стоять на скамейке с топором и ждать первой осечки Йокановича, а потом как гильотиной: «Извини, брат, теперь я главный». У нас же реально так принято.

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 39 очков. 22 апреля москвичи сыграют на выезде с «Зенитом».

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
Вице-спикер ГД Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники
ТАСС: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска в ДНР
Тело четырехмесячного младенца нашли в мусорном контейнере в Бузулуке
В Минобрнауки анонсировали трехступенчатую систему высшего образования
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Габулов поддерживает идею проведения чемпионата России с плей-офф
Гарре рассказал, что до перехода в «Крылья Советов» им интересовался «Краснодар»
Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»
Нападающий «Динамо» Нгамале: «Мы готовы обыгрывать «Зенит»! Мы готовы биться!»
Быстров: «Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Клотет пусть поработает в Первой лиге, полетает»
РПЛ — в топ-3 в мире по числу пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»

«Динамо» к 100-летию открыло выставку и магазин в ГУМе