Владимир Быстров об игре «Динамо»: «Может, взять Шварца помощником Йокановича?»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» оценил шансы главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича доработать до конца сезона в клубе.

— «Динамо» обыграло «Нижний Новгород». И включилось только после гола Глушакова.

— Слушай, ну если без вратаря играть концовку матча, то ничего удивительного. «Нижний» — молодцы: старались, терпели. Но как такие голы пропускает вратарь? Обидно. Тяжело обороняться, не терять концентрацию, а потом бах — простой удар и гол. Зачем бегали 80 минут? Но это футбол, тем он и интересен, что тренер должен угадать и с вратарем, и с остальными.

— Даже «Спартак» с «Торпедо» в меньшинстве начал ошибаться.

— «Спартак» на второй тайм вышел заниматься фигней. Катание мяча на своей половине поля... Перейди на половину «Торпедо» и вози их! И вопросов никаких не будет. А они стоят на своей половине поля. Эти пасы под пять касаний... Не играет так уже никто в футбол! Медленно все. Чуть не поплатились за это. А потом бы говорили, что судья виноват. Сами были бы виноваты.

— Так почему «Динамо» так поздно включились?

— Сработали замены. Те, кто вышел в основном составе, не могли ничего создать. А запасные сделали игру. Конечно, Фомин должен приносить результат. Он один из основополагающих футболистов, на нем строится игра. При Йокановиче, мне кажется, затормозился прогресс молодых футболистов. Так выглядит это все. Может, просто забили сами на футбол?

— Доработает Йоканович до конца сезона?

— Даже эта победа меня не впечатлила. Больше доверия не стало. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Если есть какие-то тренеры [на примете], нужно выходить из этого. Шварца уволили [из «Герты"] - может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше — факт. Он будет там стоять на скамейке с топором и ждать первой осечки Йокановича, а потом как гильотиной: «Извини, брат, теперь я главный». У нас же реально так принято.

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 39 очков. 22 апреля москвичи сыграют на выезде с «Зенитом».