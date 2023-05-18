КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 12:05

Быстров — о дерби: «Здесь даже мертвецы должны оживать! В одну калитку не будет, уверяю»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Владимир Быстров
Владимир Быстров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Если учесть, что мы говорим и о дерби всея Руси... Здесь даже мертвецы должны оживать! Как ни крути, после матча с «Химками» в голове у футболистов «Спартака» всю неделю должна быть игра с ЦСКА. Выпейте энергетики, залейте в себя четыре банки, чтобы на поле это было видно, чтобы вы не ходили по полю, а носились! Можете только 30 минут, но отдайте все силы! Если каждый так подойдет, у ЦСКА будут проблемы», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров также отметил, что не будет игры в одну калитку.

«Будут ли у ЦСКА проблемы? Не знаю. Естественно, я буду за «Спартак», но я не тренер, я не знаю, что он требует. Если они снова провалят первый тайм и сыграют в пять защитников, то шансов нет. Если вернутся к своей игре, которую показывали раньше, могут и уступить, но зато болельщики увидят: команда играет в футбол. В одну калитку не будет, уверяю. В дерби так не бывает», — добавил Быстров.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Гильермо Абаскаль. «Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России
Владимир Быстров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» не обыграет ЦСКА, а «Ростов» не победит «Краснодар». Прогнозы на 28-й тур РПЛ
ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год
Гладилин заявил, что у «Спартака» будут проблемы без Джикии в матче с ЦСКА
Мостовой считает, что серебряный призер РПЛ определится в матче «Спартак» — ЦСКА
Гордеев: «ЦСКА обыграет «Спартак», а «Краснодар» выиграет у «Ростова»
«Фенербахче» не заинтересован в подписании Мозеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрист заявила, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей

Газзаев о победе в Кубке УЕФА с ЦСКА 18 лет назад: «Приятно вспоминать такие достижения»