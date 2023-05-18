Быстров — о дерби: «Здесь даже мертвецы должны оживать! В одну калитку не будет, уверяю»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Если учесть, что мы говорим и о дерби всея Руси... Здесь даже мертвецы должны оживать! Как ни крути, после матча с «Химками» в голове у футболистов «Спартака» всю неделю должна быть игра с ЦСКА. Выпейте энергетики, залейте в себя четыре банки, чтобы на поле это было видно, чтобы вы не ходили по полю, а носились! Можете только 30 минут, но отдайте все силы! Если каждый так подойдет, у ЦСКА будут проблемы», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров также отметил, что не будет игры в одну калитку.

«Будут ли у ЦСКА проблемы? Не знаю. Естественно, я буду за «Спартак», но я не тренер, я не знаю, что он требует. Если они снова провалят первый тайм и сыграют в пять защитников, то шансов нет. Если вернутся к своей игре, которую показывали раньше, могут и уступить, но зато болельщики увидят: команда играет в футбол. В одну калитку не будет, уверяю. В дерби так не бывает», — добавил Быстров.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.