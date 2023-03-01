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Быстров — об игре Дзюбе в «Локомотиве»: «Он и в «Зените» последние годы работоспособностью не отличался»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Если говорить про первый матч против «Спартака», то 90 минут в таком возрасте не каждый выдержать сможет. В первом матче у «Локомотива» первые 60 минут ничего не получилось, а дальше немного подняли голову, когда «Спартак» стал удерживать счет. Красно-белые могли и в первом матче решать все. Игра в первом матче против «Спартака» не показатель, что Дзюба готовился без команды. Он и в «Зените» последние годы работоспособностью не отличался. Моменты свои были, голы забивал, но он не бегал, не прессинговал. Что Галактионов хочет? Выигрывать прессинг с таким нападающим ты не будешь. Пытался «Локомотив» играть в прессинг, но когда у тебя один человек нападает, то прессинг не получается, — сказал Быстров в эфире «СЭ».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Артем Дзюба
Владимир Быстров
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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