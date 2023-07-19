Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет. Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали. Да и пока что «Зенит», как по мне, далек от своей оптимальной формы. Непонятно мне, во что они вообще хотят играть», — написал Быстров в своем Telegram-канале.

По информации инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год. Затем сообщалось, что «Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом в качестве замены Малкому.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. В сезоне-2022/23 форвард сыграл 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Малком стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 23 забитыми мячами, и помог «Зениту» в пятый раз подряд стать чемпионом страны.