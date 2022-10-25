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Быстров — о победе «Зенита» над «Сочи»: «В нашем чемпионате так может быть с любой командой»

Быстров высказался о победе «Зенита» над «Сочи»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу питерцев над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

«Здесь всем все понятно — когда «Зенит» играет в полную силу и не останавливается после 2:0, в нашем чемпионате так может быть с любой командой. И не важно, что «Сочи» — вице-чемпион. У них ушли лучшие футболисты. Но шанс бороться с «Зенитом» на футбольном поле есть всегда, нужно играть без ошибок», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» — 29.

Владимир Быстров
РПЛ
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