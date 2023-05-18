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18 мая, 11:20

Быстров считает, что Бакаеву нужно уходить из «Зенита»: «Полировать лавку рановато»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболист Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с игровым временем игрока команды из Санкт-Петербурга Зелимхана Бакаева.

«Бакаев сидит, играет в Counter-Strike неплохо, я видел, — сказал Быстров «СЭ». — Он сам должен принять решение. Если он хочет играть в футбол, нужна игровая практика. Если ты не можешь навязать конкуренцию Малкому и Клаудиньо, то, естественно, нужно уходить. Полировать лавку рановато. У Бакаева были шансы зацепиться, были кубковые матчи. Он не проявил себя так, как должен был, чтобы навязать конкуренцию. Вопросов нет, ему нужна практика. Для футболиста самое главное — играть».

Быстров также отметил, что агент Бакаева должен волноваться о трудоустройстве игрока.

«Тренироваться ты можешь целую жизнь, а играть не сможешь. Тут сомнений быть не должно ни у одного агента. Тут у агента должна быть головная боль лишь по поводу того, как устроить игрока в аренду, чтобы другой клуб смог платить какую-то часть зарплаты. И чтобы условия устраивали «Зенит». Только это должно волновать», — добавил Быстров.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.

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Владимир Быстров
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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