Быстров — об увольнении Йокановича: «Те люди, которые ручались за него, должны уйти из «Динамо»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«На протяжении всего сезона мы видели, что молодежь не развивается, не улучшается игра, тут все понятно. Не понимаю, где руководство клуба вообще нашло Йокановича, какие мысли были у них. Те люди, которые ручались за тренера, должны уйти из клуба. «Динамо» — это клуб с именем, там собраны отличные молодые футболисты, одни из лучших в нашей стране. Если они деградируют, то тренерский штаб и руководство делают что-то не так», — сказал Быстров «СЭ».

14 мая «Динамо» объявило об уходе Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить Марко Николич.

После 28 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.