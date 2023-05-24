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РПЛ

Сегодня, 11:10

Быстров: «Рошу удалили ни за что!»

Константин Белов
Корреспондент
Виллиан Роша, Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых.

«Рошу удалили ни за что! Он побежал к ассистенту и показал то, что произошло в эпизоде с Соболевым. Футболист объясняет, почему должен включиться ВАР — если арбитр думает, что его таким образом оскорбили, то он просто дебил», — сказал Бысров «СЭ».

В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.

Александр Соболев. «Соболев — главный клоун дерби! А Рошу удалили ни за что». Быстров — о победе «Спартака» над ЦСКА

Владимир Быстров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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