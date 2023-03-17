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Сегодня, 20:25

Быстров — о будущем Дзюбы: «Локомотив» хочет строить новую команду»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Локомотив» хочет строить новую команду. Не знаю, сможет ли Дзюба хотя бы начать новый сезон, как сейчас. Это зависит от тренера. «Зенит» мог переподписать Дзюбу, но клуб пошел дальше, по новой дороге. Все неигровые эпизоды начинаются только тогда, когда есть проблема на поле», — сказал Быстров в эфире «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил 3 мяча в ворота «Ростова» (3:1).

Артем Дзюба
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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