Быстров — о победе «Сочи» над ЦСКА: «Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу «Сочи» над ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России (2:0).

— Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами. У того же Федотова, когда был в «Сочи», заиграли крайние защитники, реанимировал Юсупова, Бурмистрова, которые были потеряны в РПЛ. Бердыев знает, как использовать сильные качества Луки Джорджевича. Игра была без ворот, в центре поля. Бердыев решил выпустить нападающего по ходу второго тайма на уставших защитников ЦСКА. Это сработало.

— У ЦСКА одна победа в семи матчах. А вроде бы неплохо смотрелись. Может быть, руководство начнет думать, а того ли мы тренера взяли?

— Игра у них есть в принципе. Вспомните любую команду, которая приезжала к Курбану Бердыеву. Там легко было забивать. И когда к Федотову в Сочи приезжали лидеры, то теряли там очки и «Зенит» он обыгрывал. Это тяжелый выезд. Засчитай тот гол Мойзеса, и могло все по-другому сложиться. ЦСКА играл ровно, была борьба, создавал моменты, — сказал Быстров «СЭ».

Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее команда Владимира Федотова прошла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв в двухматчевом противостоянии «Краснодар» (3:0; 0:1).