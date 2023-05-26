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Сегодня, 12:00

Быстров — о Николиче в «Динамо»: «Мне была симпатична работа этого тренера в «Локомотиве»

Константин Белов
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Global Look Press
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Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о возможном назначении тренера Марко Николича на пост в «Динамо».

«Даст ли Николич результат в «Динамо»? Это риторический вопрос. Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых игроков, есть свой взгляд на футбол. Он ставил в состав тех, кого близко не подпускали к основе. Следил на сборе за «Локомотивом» при сербском специалисте. Мне была симпатична работа этого тренера. Но какие у него будут полномочия? Но будет его поддерживать руководство? Это очень важные аспекты», — сказал Быстров «СЭ».

14 мая «Динамо» объявило об уходе Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить Марко Николич.

После 28 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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