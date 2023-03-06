Быстров об ошибке Мешкова в матче «Спартак» — «Урал»: «У него не было намерения убить красно-белых»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» оценил эпизод с отмененным голом нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

«У Мешкова был юбилей — двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями. Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.

Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит. Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол. Судья на ВАР ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры. Зачем ВАР включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», — сказал Быстров «СЭ».

Решение Мешкова не засчитать гол Соболева на 86-й минуте вызвало споры. При этом «Спартак» заявил, что не собирается обращаться в ЭСК РФС. В клубе считают ошибку Мешкова очевидной и рассчитывают, что в экспертной комиссии признают решение арбитра неверным без заявления от красно-белых.