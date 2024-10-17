Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:34

Дядюн: «Зенит» не на первом месте? Все впереди»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Владимир Дядюн заявил, что его не удивляет нахождение «Зенита» не на первом месте в чемпионате России.

«Я сейчас не в контексте нахожусь, не смотрел последние игры. Не интересуюсь особо новостным шумом. Что удивляет в турнирной таблице? Ничего. «Зенит» не на первом месте — ну и? Сейчас прошел только 11-й тур. Вопросов не возникает, все впереди», — цитирует экс-футболиста «РБ Спорт».

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Зенит» (26) замыкает тройку лидеров.

Источник: РБ Спорт
Владимир Дядюн
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Мбаппе грозит до 10 лет за изнасилование, обнаружена его переписка с потерпевшей. Раскрыты подробности дела звезды «Реала»
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
«Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова
Угаров: «Выход Дзюбы на поле в игре с «Зенитом» не особо скажется на результате»
Рапопорт: «Игроки «Зенита» особо не дадут Дзюбе разгуляться»
Левников будет судить матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве
Гладилин считает, что Максименко способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы
Баранник об игре «Акрон» — «Зенит»: «Если Дзюбу выключат, то он начнет нервничать и может стать антигероем матча»
Сегодня
Вчера
Неделя