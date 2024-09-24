Эштреков — о Бугаеве: «Очень жаль, что так сложилась жизнь у Леши»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что бывший защитник сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о наркотиках.

Пресс-служба объединенной пресс-службы судов Краснодарского края сообщила, что 43-летний спортсмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

«Очень жаль, что так сложилась жизнь у Леши. Он был футболистом высокого уровня, даже в сборной России играл. Я тренировал его в «Локомотиве», он был хорошим парнем. Но нужно понимать, что футбольная жизнь — это одно, а просто жизнь — другое», — сказал Эштреков «СЭ».

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

За свою карьеру Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России защитник провел 7 матчей.