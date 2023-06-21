Федотов объяснил, как ЦСКА должен доукомплектоваться для борьбы с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» объяснил, как его команда должна доукомплектоваться для борьбы с «Зенитом».

— Президент клуба Евгений Гинер сказал после победы в Кубке: «Этот ЦСКА, с Федотовым, способен бороться с «Зенитом». Сколько новичков, на ваш взгляд, для этого должно прийти в команду?

— Нынешняя версия Кубка из 13 матчей добавила очень хорошую плотность в турнир РПЛ. Случались отрезки, когда приходилось играть целую серию матчей через два дня на третий, через три на четвертый. В результате весна, да и не только она, выдалась весьма насыщенной. Такой график вызывает усталость футболистов, повышается травматизм, и игроки начинают выпадать. Такова данность: футбол стал другим, игра теперь интенсивнее, добавилось много жестких единоборств, поэтому иметь хорошую конкуренцию очень важно. Получается, для борьбы за золото мы обязаны иметь два полноценных состава.

— И все же какие амплуа наиболее явно нуждаются в усилении?

— Если мы начнем что-то публично выделять, то потом пойдут неправильные разговоры. Есть трансферная политика, работа с тем или иным футболистом, которому будет неприятно узнать из прессы, что на его позицию ищут еще одного игрока. Поэтому, если мы подтвердим, что мы там и тут ищем новых игроков, то и продавцы цены взвинтят, и обиды начнутся. Так что технично промолчу.