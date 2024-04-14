Главный тренер ЦСКА Федотов: «Снимаю шляпу перед командой — характер у нас есть»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру команды в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Первый тайм вышел слабым в плане созидания. Мы слишком упростили игру, неуверенно чувствовали себя в переходах. Понимали, что соперник ставит на скоростные атаки — у них впереди вышел быстрый легковесный состав. Нам было непросто, ведь снова пришлось «кроить» линию обороны. Во многих эпизодах должны были реагировать быстрее. Второй тайм начался лучше, сразу забили гол, однако не поддержали этот задел, получилось наоборот. Надо было включаться так, как это случилось после 70 минуты и до финала. Там появились силы, скорость, мысль. Снимаю шляпу перед командой — характер у нас есть. Эти «зубы» не надо убирать в тумбочку, они всегда должны быть с нами и использоваться постоянно», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На третьей строчке находится «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

20 апреля армейцы примут «Ахмат».