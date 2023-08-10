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Федотов — о жалобах Абаскаля на календарь: «Спартак» принял этот вариант. Значит там не участвовал главный тренер»

Федотов отреагировал на жалобы Абаскаля к календарю сезона-2023/24
Константин Белов
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на претензию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля к календарю в начале сезона.

— Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам нравится нынешний календарь?

— Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит.

— У вас есть претензии к календарю, как у Абаскаля?

— Теперь бесполезно говорить о календаре. Нужно все учитывать, наверное, это должны делать совместно.

— То есть не считаете претензии Абаскаля к календарю обоснованными?

— Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря. У меня нет комментариев. Значит там не участвовал главный тренер, — сказал Федотов «СЭ» .

 
Тео Бонгонда и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Как можно играть в таком графике? Мы думаем не о футболе, а о здоровье игроков». Абаскаль — после победы «Спартака»

После трех туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 6 очков. 13 августа армейцы сыграют дома с «Сочи» в 4-м туре.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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