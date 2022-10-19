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Федотов отреагировал на слова Ротенберга: «Никуда с радаров я не пропадал, постоянно был на связи»

Федотов отреагировал на слова владельца «Сочи» Ротенберга
Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» отреагировал на реплику владельца «Сочи» Бориса Ротенберга, недавно сказавшего, что после окончания прошлого сезона Федотов «молчал до последнего, потом перестал выходить на связь».

— Борис Ротенберг недавно сказал о вашем уходе из «Сочи»: «Молчал до последнего, потом перестал выходить на связь». Это правда? Не было ли желания сразу расставить точки над i?

— Никуда с радаров я не пропадал, был постоянно на связи. Мало того, сам ему набирал.

— Он брал трубку?

— А этот вопрос пусть останется без ответа.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

— За «Сочи» наблюдаете, относитесь по-особому?

— Когда поработал и чего-то достиг с командой, кусочек сердца всегда остается с ней. Этого не отнять. И по времени это был достаточно серьезный срок. Время сглаживает любые отрицательные моменты. Главное — мы работали там в коллективе и у нас были прекрасные отношения. Мы выиграли серебряные медали, и это никуда не девается.

— А за «Оренбург» приятно?

Конечно, приятно. Команда есть, руководство сохраняет традиции, которые закладывались очень давно. Эта преемственность поколений в футболе очень важна. Были сложные ситуации, в любой момент мы могли потерять самобытную команду. Огромная благодарность всем тем организаторам и руководителям, которые сохраняют эти традиции. Плюс к тому в Оренбурге сделали стадион и вернули команду в РПЛ. Это хороший пример для подражания.

Федотов покинул «Сочи» в июне 2022 года и возглавил ЦСКА. Специалист работал в сочинском клубе с января 2020 года.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Ротенберг-старший
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