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Сегодня, 17:50

Федотов ответил на вопрос, когда построит свой ЦСКА: «Никто не дает на формирование команды столько времени, как раньше»

Федотов ответил на вопрос, к какому времени построит свой ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, к какому времени построит свою команду.

— Когда мы увидим стопроцентный ЦСКА Федотова?

— Мы в каждой игре выкладываемся на сто процентов. Времени нет, нужно быть готовым к каждому туру. Есть новые люди, их предостаточно. Всем нужна адаптация, и этот процесс сейчас идет. Футбол — такая вещь, что это не случается в одночасье. Но мы готовы двигаться дальше, показывать хороший и содержащий футбол, который приносит очки.

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— Есть ли у вас четкий алгоритм, сколько тренеру нужно времени, чтобы полностью сформировать свою команду?

— Никто не дает столько времени на формирование команды, как раньше. Ну, почти никто. Мы видим, сколько строился «Ливерпуль» Клоппа на пути к победам в Англии и в Европе. Чтобы создать машину, требуется не одно трансферное окно. Но времени не дают. Нужно быстрее приходить к общему знаменателю.

— Весной останутся позади два трансферных окна и сборы. Мы уже увидим новую по качеству команду?

— Будем над этим работать. Футбол и ЦСКА — наше все. Игроки продолжат сыгрываться, осваивать наши требования. У каждого из них — своя философия, пока они обретают уверенность и стабильность. Будем помогать им делать это быстрее, чтобы они свои лучшие качества показывали в игре.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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