Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что бывший главный тренер команды Владимир Федотов подал иск в палату по разрешению споров.

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице», — приводит слова Брейдо журналист Иван Карпов в воем Telegram-канале.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями FONBET Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.