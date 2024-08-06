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Сегодня, 00:52

Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что бывший главный тренер команды Владимир Федотов подал иск в палату по разрешению споров.

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице», — приводит слова Брейдо журналист Иван Карпов в воем Telegram-канале.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями FONBET Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

 
Владимир Федотов. ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды
Источник: Telegram
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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