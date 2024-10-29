Федотов — о премьере фильма про Черенкова: «У меня до сих пор мурашки»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от фильма «Федя. Народный футболист» об экс-игроке «Спартака» Федоре Черенкове.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве.

«Ожидания оправдались более чем. У меня до сих пор мурашки. Мы увидели жизнь во всех ее проявлениях, увидели на футбольном поле знакомых персонажей. Страсть, эмоции, драма — все здесь. Мы увидели, что происходит с человеком, когда его оставляют без его любимой профессии. С первой и до последней минуты сохранялись самые яркие впечатления», — сказал Федотов после премьеры.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.