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Федотов: «Позвонить Рахимову? Не вопрос. Но в чем смысл?»

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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слухи, что в ближайшее время может возглавить «Рубин».

«Набирают обороты слухи о том, что в скором времени я смогу возглавить «Рубин». Которые никак и ничем не подкреплены официально. Опускаться до уровня слухов не в моих правилах. Я человек действий и конкретных предложений. В недавнем интервью Рашид Рахимов сослался на понятие «тренерская этика», и что я должен был ему позвонить. Почему не позвонил? Я прекрасно знаю, что такое тренерская этика, и всегда ей придерживался. Повторюсь, предложений из клуба никаких не поступало. Все на уровне слухов и сарафанного радио. Позвонить Рахимову? Да не вопрос. Но только в чем смысл моего звонка? За чью-то разыгравшуюся фантазию ответственности я нести не планирую», — приводит слова Федотова Sport24.

Ближайший матч «Рубин» проведет в гостях против «Локомотива» в субботу, 2 ноября. Встреча начнется в 18.00 мск.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
ФК Рубин (Казань)

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