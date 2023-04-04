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Сегодня, 06:30

Федотов — о развитии игроков ЦСКА: «Хотелось бы оценивать прогресс всей команды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, кто из игроков больше всего прогрессировал в этом сезоне.

«Хотелось бы оценивать прогресс всей команды. Отдельных игроков я оценивать не буду. Кто-то из экспертов, болельщиков этот прогресс увидит. По ходу этого сезона у всех футболистов есть как прогресс, так и спады. Это мы видим, оцениваем и помогаем. С кем-то надо пожестче. Хочется видеть прогресс всей команды, которая уверенно двигается в турнирной таблице и в Кубке России. У нас есть впереди время, важные матчи, где мы должны быть в полной готовности», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 21 матч.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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