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Сегодня, 17:35

Федотов — о кадровых проблемах в защите ЦСКА: «В обороне нам пока не хватает людей. Понимаем, что делать в зимней паузе»

Федотов рассказал о кадровых проблемах в обороне ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о кадровых проблемах в обороне красно-синих.

— Согласны ли с тем, что пока у ЦСКА в игре нет баланса и атака явно лучше обороны?

— На сто процентов. Нам пока не хватает людей. У Бруно Фукса очередная травма, Бахтиер Зайнутдинов готовился к этому матчу только несколько дней, пропустив две игры. Тренировочная и игровая деятельность отличаются, и в плане организационных действий в атаке он не был так хорош, как обычно. Мы потеряли ключевого игрока — Игоря Дивеева. До последнего было под вопросом участие в дерби Виллиана Роши. В обороне действительно есть куда стремиться и обретать баланс. Мы понимаем, что делать во время зимней паузы.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

— Фукс давно превратился в мем. У вас есть еще надежда его реанимировать, как это сделал «Зенит» с Малкомом после долгого периода травм?

— Вроде бы реанимировали, но пришла очередная травма. Он уже обрел некую форму, провел матч и вдруг на предыгровой разминке в Химках получил растяжение. Так бывает. Нам пришлось чуть-чуть форсировать за неимением центральных защитников его готовность к игре с «Химками». Но организму тоже нужно набраться сил и стабильности после долгих простоев. Здесь и кроется главное. Нужно время, чтобы тщательно, на протяжении нескольких недель, готовить организм к серьезной беговой работе в футболе.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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