Федотов: «В матчах против «Динамо» и «Спартака» мы имели достаточно моментов, заканчивать могли в первом тайме»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о матчах против сложных соперников в РПЛ.

«В матчах против «Динамо» и «Спартака» мы имели достаточно моментов, заканчивать могли в первом тайме, хоть и понимаем, что игра продолжается все 90 минут. Было много примеров, когда уже 3:0, потом происходит потеря концентрации, кто-то расслабился, кто-то перестал двигаться. Поэтому камбэки и случаются. Другая команда просто включается, а тем, кто выигрывал, собраться уже очень сложно. Как недавний пример матч Казахстан — Дания, очень уверенный был первый тайм у датчан, а чем закончилось, все прекрасно знают», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

26 марта Казахстан обыграл дома сборную Дании (3:2) в матче второго тура группы Н квалификации чемпионата Европы-2024, уступая 0:2 к 73-й минуте матча.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 21 матч.