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Сегодня, 18:05

Федотов: «Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться в Швейцарии»

Федотов рассказал о реадаптации Чалова в ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» оценил игру в дерби автора дубля Федора Чалова и рассказал о том, как ему далось возвращение в ЦСКА после выступлений за швейцарский «Базель».

— Вы бы, как и телевещатель, назвали лучшим в своей команде Федора Чалова?

— Как тренер ЦСКА отметил бы действия всех игроков. Чтобы Федя провел такой матч, все должны делать свою работу на отлично. Но, если брать два забитых гола плюс качественную работу в прессинге и подыгрыше, это был очень продуктивный матч персонально для него.

— Чалов никогда не забивал «Спартаку» до этого дерби. Было ли у вас предчувствие, что он станет героем матча?

— Наверное, человеку всегда присущи какие-то страхи. Очень важно найти слова, чтобы он успокоился. Спокойствие — это уверенность. А уверенность — это игра и результат. Для этого как раз и нужен самоотверженный труд на тренировках. К этой уверенности ведет ежедневная работа в тренировочном процессе, что Чалов показывает в полной мере.

— Что вы ему сказали перед игрой?

— На этой неделе мы видели хорошую концентрацию, отношение к тренировочному процессу. Лишних слов не требовалось. Последние матчи были на нужной волне.

— Есть мнение, что Чалов из аренды в Швейцарию вернулся другим футболистом. Каким вы увидели игрока?

— Какие-то изменения происходят. Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться там. Но ситуация так сложилась. Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе. Человек оказался в родном коллективе, где семейные отношения. Думаю, в скором времени это прошло. Если бы это осталось, Федор не показывал бы той игры, которую демонстрирует. Думаю, он не остановится на достигнутом, а будет только прогрессировать.

— Чалов рассказывал вам что-то об игровых принципах Абаскаля в «Базеле»?

— Мы и до этого еще беседовали, много читали. До нашей игры со «Спартаком» прошло 12 туров. Мы видели разный «Спартак», анализировали, были уже хорошо знакомы с принципами. С момента, когда Федя играл в «Базеле», прошло слишком много времени. Принципы тоже меняются, тем более когда другой подбор игроков.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

— Болельщики ЦСКА скрестили Кучаева и Чалова в одну фамилию «Кучалов» из-за их взаимодействия и совместной результативности. В дерби Константин не играл, но Федор сделал дубль. Можно ли теперь говорить, что игра и эффективность Чалова не зависят от Кучаева?

— Наша задача как раз в том и состоит, чтобы отдельные игроки не были зависимы от других. На поле появляется сильнейший на данный момент. Да, бывают тактические вещи, которые нужно учитывать при определении стартового состава. Кучаев из матча в матч появлялся на поле, действовал результативно. Очень жаль, что травма не позволила ему поучаствовать в дерби. Нам важен каждый игрок.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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