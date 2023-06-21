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Сегодня, 11:00

Федотов рассказал о вратаре ЦСКА, каким мы его не знаем: «Акинфеев всегда и везде приходит первым»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал о таком Игоре Акинфееве, каким люди со стороны его не знают.

— Расскажите историю об Акинфееве, которого мы не знаем. Когда и чем он вас поразил за время совместной работы?

— Игорь поразил тем, что он всегда и везде приходит первым. На всех мероприятиях: на тренировках, теоретических занятиях, на предматчевых заездах на базу в Ватутинках, на стадионе «Октябрь», на «ВЭБ Арене» — он всегда первый. Это все и объясняет, почему Игорь — номер один на поле и в нашем футболе. Как-то я задал ему вопрос: «Ты в своей карьере хоть раз пришел на тренировку невовремя?» Думаю, вы понимаете ответ. Конечно, нет.

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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