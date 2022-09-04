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4 сентября, 17:46

Федотов рассказал об ошибках ЦСКА в первом тайме в матче с «Крыльями Советов»

Алексей Еремин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Начало матча осталось за соперниками, безусловно. Они воспользовались пронстранством, которое мы предоставили. Играли неправильно, хотя об этом говорили. Линия обороны бежала назад, создавалось очень много свободных зон, быстрые игроки «Крыльев» этим очень хорошо пользовались. Во втором тайме убрали эти моменты, стали лучше комбинировать», — сказал Федотов во время пресс-конференции после матча.

ЦСКА набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» 10 сентября. Самарский клуб сыграет в гостях против «Химок».

Источник: https://t.me/pfccskamoscow
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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