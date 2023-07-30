Владимир Федотов ушел от ответа на вопрос о судействе Безбородова в матче ЦСКА с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в гостевом матче 2-го тура РПЛ над «Ахматом» (3:2) высказался о резонансном эпизоде в конце первого тайма.

«Когда отбили пенальти, я в очередной раз понял, что Игорь показал свой класс и уровень, и что мы должны начинать от ворот после этого эпизода. Но посчитали по-другому», — приводит пресс-служба красно-синих слова Федотова.

Судья Владислав Безбородов сначала дал отмашку на выполнение пенальти, но уже после окончания момента — вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, а его партнер выбил мяч за пределы поля — Безбородов отправился к монитору смотреть фол армейца, заменил желтую карточку на красную и удалил защитника Милана Гайича с поля, и назначил повторный пенальти, что является нарушением протокола ВАР.

Также Федотов заявил, что не может ответить на вопрос о возможных санкциях в отношении Безбородова.

«Я не могу ответить на этот вопрос. У судей есть их руководство, которое разберется во всех тонкостях. Есть переговоры, там все станет ясно и понятно. Не в нашей компетенции давать оценку действиям арбитра», — сказал главный тренер ЦСКА.