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Федотов: «Сейчас очень не хватает болельщиков на трибунах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову высказался о болельщиках красно-синих.

«Новый клуб, новый вызов. Но и отношения, которые необходимо выстраивать, чтобы двигаться вперед и быть успешным. Масштабы команды тоже много значат. Наша армия болельщиков, которая всегда с нами. Сейчас их очень не хватает на трибунах. Матч с 2DROTS показал, что эта атмосфера очень важна. Футбол в первую очередь для болельщиков», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 21 матч.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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